اتهام مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه أمام توتنهام
اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل 3/3 مع توتنهام هوتسبير أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحاط عدد من لاعبي مانشستر سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك غريليش نحو المرمى بسبب خطأ على إيرلينغ هالاند أثناء بناء الهجمة بعد أن لوح سابقاً باستكمال اللعب.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "وجهنا اتهاماً لمانشستر سيتي بخرق القواعد بعد أن أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة بالدوري الممتاز ضد توتنهام".
وأضاف: "فشل النادي على ما يبدو في الدقيقة 94 في السيطرة على لاعبيه ليتصرفوا بطريقة غير لائقة".
وأمام مانشستر سيتي مهلة حتى يوم الخميس للرد على الاتهام.
وتراجع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى المركز الثالث في الترتيب بعد هذا التعادل متأخراً بثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر وسيحل ضيفاً على أستون فيلا في المباراة القادمة بعد غد الأربعاء.
بلا عقوبة
وكانت صحيفة "ميرور" قد ذكرت أنه لن يتم استبعاد الحكم سيمون هوبر من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رغم الجدل بسبب قرار في التعادل الدرامي بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.
وأفادت الصحيفة بأنه لن تتم معاقبة سيمون هوبر ولذلك سيدير مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء.