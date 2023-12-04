اتهام مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه أمام توتنهام

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل 3/3 مع توتنهام هوتسبير أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحاط عدد من لاعبي مانشستر سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك غريليش نحو المرمى بسبب خطأ على إيرلينغ هالاند أثناء بناء الهجمة بعد أن لوح سابقاً باستكمال اللعب.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "وجهنا اتهاماً لمانشستر سيتي بخرق القواعد بعد أن أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة بالدوري الممتاز ضد توتنهام".