سيرجيو راموس يكشف عن مستقبله بعد موسم متواضع مع إشبيلية

كشف المدافع الإسباني، ونجم نادي إشبيلية سيرجيو راموس، عن ملامح وجهته في الموسم المقبل، وذلك بعد أن قضى عاما متواضعا مع الفريق الأندلسي في ظهوره الأول مع فريقه الأم.

وقال مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، وبطل العالم مع منتخب إسبانيا 2010 إنه سيأخذ وقتا كافيا للتفكير في وجهته ما بعد نادي إشبيلية مضيفا أنه لن يتسرع في تحديد المحطة المقبلة لمسيرته الكروية في موسم 2024 ـ 2025.

وينتهي عقد المدافع الإسباني مع إشبيلية في يونيو المقبل، وذلك بعد أن انضم إليه قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر خلال صائفة 2023، حيث خاض معه خلال العام الحالي 27 مباراة في الليغا وسجل 3 أهداف فيما ظل وفيا للبطاقات الصفراء بحصوله على 7 بطاقات خلال المباريات التي لعبها لحساب الدوري.

وربطت الكثير من التقارير المدافع البالغ من العمر 38 عامًا، بالانتقال في الصيف المقبل إلى الدوري السعودي أو الأمريكي على غرار ما قام به الكثير من نجوم الكرة الأوروبية في آخر مشوارهم الرياضة، لكن سيرجيو راموس أكد في تصريحات إعلامية أنه "لن أستعجل أي شيء، أعيش كل يوم وحقيقته وأحداثه،، كما كان يقول لي والدي دائمًا، لدينا مباراة واحدة متبقية في عمر مسابقة الليغا، وبعدها وسنرى ما سيحدث، هناك الكثير من الأشياء التي يجب تغييرها بالنسبة لي على ضوء ما حدث خلال موسم 2023 ـ 2024 مع إشبيلية."

ورجح الكثيرون أن راموس ألمح إلى أنه لن يجدد عقده مع الفريق الأندلسي الذي كان شاهدا على بداياته الكروية الملهمة، لكن تواضع النتائج التي كان آخرها الهزيمة الجديدة أمام أتلتيك بلباو (2-0) قد تدفعه إلى ربط مصيره بالأندية السعودية أو الأمريكية.

ويشار إلى أن الموسم الحالي كان الأسوأ لإشبيلية منذ سنوات حيث يحتل المركز 13 كما أنه غادر سباق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد أن وضعته القرعة مع آرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي.