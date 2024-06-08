النصر السعودي يفاوض شقيق لاعبه

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن نادي النصر، يسعى لاستغلال نهاية تعاقد قاسم لاجامي مع الفتح بنهاية الموسم الجاري، للانضمام إلى شقيقه وتوأمه "علي" لاعب العالمي.

ولم تكشف الصحيفة عن قيمة العرض المالي للنصر، إلا أنها أكدت أن عرض "العالمي" لم يكن العرض الوحيد، بل تلقى اللاعب عروضًا أخرى.

وتمكن لاجامي من حجز موقع أساسي في الفتح، إلا أن الإدارة لم تدخل في نقاشات مع اللاعب حول أرقام مالية بشأن العقد الجديد، حيث تترقب مداخيل النادي للموسم المقبل بعد أن تراجعت في الموسم المنصرم نتيجة عدم تجاوز شروط الحوكمة.

يذكر أنه وفي حالة نجاح النصر في التعاقد مع نجم الفتح، سيجتمع التوأم قاسم وعلي لاجامي للمرة الثالثة في فريق واحد.

ولعب الثنائي معًا في الخليج ثم الفتح قبل أن ينتقل علي للنصر ويبقى قاسم في الفتح.