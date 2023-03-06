الأهلي يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة انضمام عماد متعب للجهاز الفني قبل مباراة صن داونز

تصدر اسم عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، المشهد داخل القلعة الحمراء بعدما تردد بقوة أنه سينضم للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية انضمام الدكتور أحمد أبو الوفا في منصب الطبيب النفسي للفريق بناء على طلب كولر الذي أبدى رغبته في ضم عنصر في هذا المجال لتأهيل اللاعبين خاصة قبل المواجهات المهمة.

وتردد أن متعب تم ترشيحه للانضمام كمدرب مساعد مع كولر ليكون مختصا بتطوير أداء المهاجمين في ظل ظاهرة الفرص الضائعة التي تؤثر على الفريق في المباريات الأخيرة.