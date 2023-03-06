الأهلي يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة انضمام عماد متعب للجهاز الفني قبل مباراة صن داونز
تصدر اسم عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، المشهد داخل القلعة الحمراء بعدما تردد بقوة أنه سينضم للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.
وشهدت الساعات الماضية انضمام الدكتور أحمد أبو الوفا في منصب الطبيب النفسي للفريق بناء على طلب كولر الذي أبدى رغبته في ضم عنصر في هذا المجال لتأهيل اللاعبين خاصة قبل المواجهات المهمة.
وتردد أن متعب تم ترشيحه للانضمام كمدرب مساعد مع كولر ليكون مختصا بتطوير أداء المهاجمين في ظل ظاهرة الفرص الضائعة التي تؤثر على الفريق في المباريات الأخيرة.
وقال مصدر بالنادي الأهلي لشبكة "إرم نيوز"، إنه لم يتم ترشيح متعب للانضمام للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وكل ما يتردد في هذا الصدد غير صحيح بالمرة.
وأوضح أن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي منذ فترة طويلة للمطالبة بتعيين محمد شوقي في منصب المدرب العام على حساب سامي قمصان ولكن الخطيب رفض؛ وهو ما أغضب غالي لفترة، ولكن تم احتواء الأمر.
وأشار إلى أن غالي رشح متعب للعمل داخل الأهلي ولكن في منصب إداري يتعلق بشركة الكرة للاستفادة من تجربة متعب الإدارية التي يخوضها كنائب لرئيس رابطة الأندية.
واستطلع غالي رأي متعب في الأمر ورحب الأخير ولكنه طلب دعوته للاجتماع مع الخطيب حال حدوث ترشيح رسمي بهذا المنصب.
ويستعد الأهلي لخوض مواجهة المقاولون العرب، غدا الثلاثاء، في الدوري المصري قبل السفر إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة لمواجهة صن داونز.