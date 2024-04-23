أول ضحايا "الموسم الصفري" في برشلونة

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه، إن ما فعله أراوخو ضد باريس سان جيرمان، أثار بعض الشكوك حول استمراريته مع الفريق.

وقالت الصحيفة: "يحتاج برشلونة إلى بيع لاعب ما هذا الصيف، لتحقيق التوازن المالي، والالتزام بقواعد اللعب النظيف، ويفكر برشلونة في بيع رونالد أراوخو بعد مستواه هذا الموسم".

وأضافت: "إنه اللاعب الذي من شأنه أن يجلب أكبر قدر من المال للنادي، مع العلم أن العديد من الأندية مهتمة به ويمكن أن تقدم أكثر من 80 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب".