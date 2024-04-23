أول ضحايا "الموسم الصفري" في برشلونة
يفكر نادي برشلونة الإسباني في بيع مدافعه رونالد أراوخو؛ بعدما تسبب في كارثة أمام باريس سان جيرمان، وخرج الفريق على إثرها من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه، إن ما فعله أراوخو ضد باريس سان جيرمان، أثار بعض الشكوك حول استمراريته مع الفريق.
وقالت الصحيفة: "يحتاج برشلونة إلى بيع لاعب ما هذا الصيف، لتحقيق التوازن المالي، والالتزام بقواعد اللعب النظيف، ويفكر برشلونة في بيع رونالد أراوخو بعد مستواه هذا الموسم".
وأضافت: "إنه اللاعب الذي من شأنه أن يجلب أكبر قدر من المال للنادي، مع العلم أن العديد من الأندية مهتمة به ويمكن أن تقدم أكثر من 80 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب".
وودع برشلونة، بطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، بعد الخسارة بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة، في مباراة شهدت خطأ فادحا لأراوخو بعد عرقلة مدافع الفريق الباريسي؛ ما تسبب في طرده، ولعب الفريق منقوصا طوال أحداث اللقاء.
كما خسر برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ريال مدريد، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
ووصل ريال مدريد للنقطة 81، ليتقدم بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني قبل ست جولات على نهاية الدوري.
وتبدو آمال الفريق الكتالوني في الفوز بالدوري ضعيفة بعد اتساع الفارق مع ريال مدريد، ليتلقى برشلونة ضربة مجددا بعد توديع دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي عقب الخسارة 4-1 من باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية، ليهدر تفوقه 3-2 في فرنسا.