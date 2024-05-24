يتفوق على بنزيما ونيمار.. أنباء عن صفقة تاريخية في الاتحاد السعودي

أصبح الحديث عن التعاقدات المنتظرة في دوري روشن السعودي حديث الأوساط الكروية العالمية في ظل أنباء عن صفقات مميزة لعدة أندية في الموسم المقبل.

وترددت أنباء عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تجهيز نادي الاتحاد السعودي لإبرام صفقة تاريخية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.