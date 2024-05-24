يتفوق على بنزيما ونيمار.. أنباء عن صفقة تاريخية في الاتحاد السعودي
أصبح الحديث عن التعاقدات المنتظرة في دوري روشن السعودي حديث الأوساط الكروية العالمية في ظل أنباء عن صفقات مميزة لعدة أندية في الموسم المقبل.
وترددت أنباء عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تجهيز نادي الاتحاد السعودي لإبرام صفقة تاريخية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات الكبرى من أجل إعادة الفريق مرة أخرى لمنصات التتويج بعد خسارة لقب الدوري هذا الموسم لصالح الهلال.
ولم يحقق الاتحاد أي بطولة هذا الموسم بعدما ودع دوري أبطال آسيا وأيضًا فشل بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال محمد الكعبي مراسل قنوات الكأس القطرية عبر حسابه على موقع "X" إن العرض السعودي للاعب الاتحاد الجديد سيكون ثاني أعلى عقد بعد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.
وأشار الكعبي إلى أن الصفقة الجديدة تتفوق بشكل كبير على عقود البرازيلي نيمار نجم الهلال والفرنسي كريم بنزيما الذي انضم للاتحاد مطلع الموسم الحالي.
ولم يعلن الكعبي هوية الصفقة المنتظرة للاتحاد وسط رواج كبير لهذه الأنباء بين مشجعي عميد الأندية السعودية.
وارتبط اسم الاتحاد بالتفاوض لضم أكثر من نجم عالمي على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بجانب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.