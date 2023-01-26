"يويفا يُقر تعديلات جذرية في نظام التأهل لكأس العالم وأمم أوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" عن تعديلات في نظام التأهل إلى البطولات الكبرى بعد عام 2024، على غرار مونديال 2026، وكأس أوروبا 2028.
وتم تقليص المجموعات إلى 4 أو 5 منتخبات، مقارنة بخمسة أو 6 حاليًا، إضافة إلى تغييرات في نظام دوري الأمم الأوروبية.
تقسيم منتخبات أوروبا إلى 12 مجموعة
ووفقًا للنظام الجديد الذي أقرته اللجنة التنفيذية للاتحاد، سيتم تقليص عدد المباريات ضمن التصفيات المؤهلة إلى البطولات الكبرى، من خلال تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ55 إلى 12 مجموعة من 4 أو 5 منتخبات في كل منها.
وأوضح "يويفا" أن هذا الإصلاح "سيعيد إحياء المنافسة بجعلها أقل قابلية للتنبؤ وأكثر ديناميكية، كل ذلك من دون زيادة العدد الإجمالي للمباريات على مدار الموسم بأكمله".
وسيتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم أو كأس أوروبا، وكذلك أفضل المنتخبات التي تحتل الوصافة، أما الفرق الأخرى التي تحتل المركز الثاني فستلعب مباريات ملحق مع فرق من دوري الأمم الأوروبية بهدف التأهل إلى يورو 2028.
مع رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، إلى 48 مقابل 32 فريقًا في النسخ الأخيرة، سيتأهل 16 منتخبًا من أوروبا الى كأس العالم، التي تستضيفها: كندا، والولايات المتحدة، والمكسيك، مقابل 13 منتخبًا سابقًا، أما عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2028 سيبقى 24.
تعديل نظام دوري الأمم الأوروبية
وفيما يتعلق بدوري الأمم الاوروبية، المسابقة التي تم إنشاؤها، في 2018، لتحل بدلًا من المباريات الودية، فقد تم تعديل النظام بشكل طفيف لتنظيم دور ربع نهائي من ذهاب وإياب في مارس، مع الحفاظ على المربع الذهبي "نصف نهائي ونهائي" من مباراة واحدة في يونيو، وسيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علمًا بأنه بموجب النظام الحالي يتأهل فقط متصدر كل من المجموعات الأربع مباشرة الى نصف النهائي.
ويترقب كيف ستحدث هذه التعديلات مع الإصلاحات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ديسمبر، والتي تهدف، اعتبارًا من عام 2025، لدمج النوافذ الدولية في سبتمبر، وأكتوبر المخصصة للمنتخبات، وتنظم في مارس، بطولات تجريبية مصغرة "فيفا وورلد سيريز"، التي ستجمع منتخبات من قارات مختلفة.
ومن بين القرارات الأخرى التي صدرت، الأربعاء، نقل "يويفا" الكأس السوبر الأوروبية 2023 من مدينة قازان الروسية، إلى العاصمة اليونانية أثينا في أغسطس المقبل، بينما لا تزال روسيا موقوفة من جميع المسابقات الدولية بسبب الصراع مع أوكرانيا.
وقرر "يويفا" رفع بروتوكوله الصحي المطبق، في العام 2020، في أعقاب جائحة فيروس كوفيد-19، مع التأكيد على متابعة تطور الوباء عن كثب