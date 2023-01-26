"يويفا يُقر تعديلات جذرية في نظام التأهل لكأس العالم وأمم أوروبا

تقسيم منتخبات أوروبا إلى 12 مجموعة

ووفقًا للنظام الجديد الذي أقرته اللجنة التنفيذية للاتحاد، سيتم تقليص عدد المباريات ضمن التصفيات المؤهلة إلى البطولات الكبرى، من خلال تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ55 إلى 12 مجموعة من 4 أو 5 منتخبات في كل منها.

وأوضح "يويفا" أن هذا الإصلاح "سيعيد إحياء المنافسة بجعلها أقل قابلية للتنبؤ وأكثر ديناميكية، كل ذلك من دون زيادة العدد الإجمالي للمباريات على مدار الموسم بأكمله".

وسيتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم أو كأس أوروبا، وكذلك أفضل المنتخبات التي تحتل الوصافة، أما الفرق الأخرى التي تحتل المركز الثاني فستلعب مباريات ملحق مع فرق من دوري الأمم الأوروبية بهدف التأهل إلى يورو 2028.

مع رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، إلى 48 مقابل 32 فريقًا في النسخ الأخيرة، سيتأهل 16 منتخبًا من أوروبا الى كأس العالم، التي تستضيفها: كندا، والولايات المتحدة، والمكسيك، مقابل 13 منتخبًا سابقًا، أما عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2028 سيبقى 24.