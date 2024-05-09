كما لم تراه من قبل.. سر احتفال مودريتش بقميص فالفيردي (فيديو)

وتأهل ريال مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وعقب المباراة أمسك مودريتش بقميص فالفيردي، والذي يحمل الرقم 15، واحتفل به مع جماهير ريال مدريد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

وأشار مودريتش إلى جماهير ريال مدريد إلى رقم 15، وهو احتمالية فوز الفريق الملكي باللقب رقم 15، في دوري أبطال أوروبا.