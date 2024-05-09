كما لم تراه من قبل.. سر احتفال مودريتش بقميص فالفيردي (فيديو)
احتفل لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بطريقة هيستيرية، بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونخ، بعد إمساكه بقميص زميله فالفيردي، والاحتفال به أمام الجماهير.
وتأهل ريال مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية.
وعقب المباراة أمسك مودريتش بقميص فالفيردي، والذي يحمل الرقم 15، واحتفل به مع جماهير ريال مدريد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
وأشار مودريتش إلى جماهير ريال مدريد إلى رقم 15، وهو احتمالية فوز الفريق الملكي باللقب رقم 15، في دوري أبطال أوروبا.
وقلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه بايرن ميونخ وهزمه بنتيجة 1-2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتأهل ريال مدريد إلى النهائي للمرة 18 في تاريخه.
وسيلتقي العملاق المدريدي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 مرة، في المباراة النهائية مع بوروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح، أمس الثلاثاء، بباريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في المبارتين.