غافي يغادر الملعب باكيا بسبب الإصابة (فيديو وصور)
تعرض بابلو مارتن" غافي"، لاعب منتخب إسبانيا، للإصابة خلال مباراة فريقه ضد جورجيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
في الدقيقة 22 تعرض غافي لإصابة قوية، تسببت في مغادرته الملعب باكيًا
ويستضيف منتخب إسبانيا نظيره جورجيا، اليوم الأحد، على ملعب ويفو خوسيه زوريلا.
وفي الدقيقة 22 تعرض غافي لإصابة قوية، تسببت في مغادرته الملعب باكيًا.
ودخل سانسيت بديلا لغافي لاعب برشلونة، بعد إصابته القوية.
يذكر أن رئيس الاتحاد الإسباني المؤقت "بيدرو روشا" قام بتكريم غافي بعد وصوله إلى 25 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا أمام قبرص، في الجولة الماضية من تصفيات يورو 2024.
ووصل غافي لاعب برشلونة إلى 25 مباراة دولية مع منتخب بلاده إسبانيا، عندما واجه قبرص في تصفيات أمم أوروبا 2024.
وضمنت إسبانيا التأهل لبطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا، قبل خوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات أمام جورجيا اليوم.