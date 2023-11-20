غافي يغادر الملعب باكيا بسبب الإصابة (فيديو وصور)

يذكر أن رئيس الاتحاد الإسباني المؤقت "بيدرو روشا" قام بتكريم غافي بعد وصوله إلى 25 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا أمام قبرص، في الجولة الماضية من تصفيات يورو 2024.

ووصل غافي لاعب برشلونة إلى 25 مباراة دولية مع منتخب بلاده إسبانيا، عندما واجه قبرص في تصفيات أمم أوروبا 2024.

وضمنت إسبانيا التأهل لبطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا، قبل خوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات أمام جورجيا اليوم.