للبرازيل وجوه كثيرة.. "السامبا" تبتسم لريال مدريد وتعبس في وجه برشلونة

حقق المنتخب البرازيلي الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف في ملعب ويمبلي التاريخي بتواجد ثلاثي هجوم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريغو واللاعب القادم قريبًا للملكي إندريك، بالإضافة إلى جناح برشلونة الحالي رافينيا.

الفوز جاء بهدف عن طريق البديل إندريك، الذي تابع كرة من فينيسيوس جونيور وأودعها في الشباك بسهولة.

لكن تألق ثلاثي ريال مدريد لم يكن مقتصرًا على تلك المباراة، فدومًا ما رأينا نجوم ريال مدريد القادمين من البرازيل في حال أفضل من مواطنيهم الذين يرتدون قميص برشلونة.

رافينيا ونصف القيمة

الحديث هنا ليس عن رافينيا فقط، وإن كان جزءًا كبيرًا منه سيكون على لاعب برشلونة الذي لم يقنع حتى الآن بقميص البلوغرانا.

رافينيا الذي انضم للنادي الكتالوني مقابل نحو 60 مليون يورو لم يلمع في صفوف كتيبة تشافي هيرنانديز رغم الفرص العديدة التي حصدها.

حتى أن لاعبًا مراهقًا مثل لامين يامال بدأ يأخذ فرصًا أكثر منه في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني.

قبل ساعات انتشرت أنباء عن اهتمام الهلال بضم اللاعب مقابل 100 مليون يورو، وهو رقم قد يكون مبالغًا فيه بالنسبة لما أظهره اللاعب في الأشهر الأخيرة، سواء مع برشلونة أو البرازيل.