حسام حسن يشكو محمد صلاح لوزير الرياضة

يبدو أن العلاقة بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ما زال فيها بعض الرواسب بين الطرفين، رغم عدة تأكيدات أخيرة أنهما تحدثا هاتفيا لحل جميع المسائل العالقة بينهما.

وغاب صلاح عن المعسكر الأول للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن؛ ما أثار الجدل في الشارع المصري، وسط تأكيدات عن وجود أزمة بين الطرفين.

ويخوض المنتخب المصري خلال شهر يونيو المقبل مواجهتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن حسام حسن تقدم بشكوى ضد محمد صلاح، قائد الفراعنة، إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري".