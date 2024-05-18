حسام حسن يشكو محمد صلاح لوزير الرياضة
يبدو أن العلاقة بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ما زال فيها بعض الرواسب بين الطرفين، رغم عدة تأكيدات أخيرة أنهما تحدثا هاتفيا لحل جميع المسائل العالقة بينهما.
وغاب صلاح عن المعسكر الأول للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن؛ ما أثار الجدل في الشارع المصري، وسط تأكيدات عن وجود أزمة بين الطرفين.
ويخوض المنتخب المصري خلال شهر يونيو المقبل مواجهتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.
وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن حسام حسن تقدم بشكوى ضد محمد صلاح، قائد الفراعنة، إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري".
وأضاف المصدر: "حسام حسن اتهم صلاح في شكواه بأنه يقوم بتحريض اللاعبين المحترفين بعدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل".
وتابع: "حسام حسن يرى أن صلاح تواصل مع جميع اللاعبين وطلب منهم الاعتذار عن عدم الانضمام لمنتخب مصر ليضع الجهاز الفني في مأزق كبير".
وأشار إلى أن "حسام يرى أن صلاح لا يرغب في وجوده على رأس القيادة الفنية للفراعنة ويسعى لرحيله".
وأتم: "حسام حسن طلب من وزير الرياضة فتح تحقيق رسمي في هذه الواقعة لمعرفة الأسباب الحقيقية لاعتذار اللاعبين الدوليين".
وتأتي هذه التصريحات في ظل نفي المدير الفني لمنتخب مصر، أخيرا، وجود أزمة مع محمد صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من أفضل اللاعبين حول العالم.
ومن المزمع تواجد نجم "الريدز" في معسكر منتخب بلاده في يونيو المقبل، لخوض مواجهتين أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان حسام حسن في مؤتمره الأخير وجه لوما إلى عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، لإصراره على إجراء جراحة عاجلة في يده بالاتفاق مع ناديه الألماني بنهاية مباريات الفريق في الدوري الألماني، مطالبا إياه بضرورة تأجيلها، إذ ألمح البعض لوجود أزمة بين المدرب واللاعبين المحترفين.