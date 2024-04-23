سيناريو مجنون يتوج برشلونة بالدوري الإسباني



صحيح أن الأمل أصبح ضئيلًا للغاية، لكنه لا يزال متواجدًا طالما لم يعُلن ريال مدريد بطلًا للدوري الإسباني؛ إذ من الممكن أن يحدث أي شيء في جدول ترتيب البطولة.

الاحتمالات ليست كبيرة، ولا حتى متوسطة بل ضئيلة للغاية، لذلك لو حدثت ستكون جنونية وغير متوقعة وربما فريدة من نوعها حتى.

كيف يمكن لبرشلونة أن يحقق الفوز بالدوري الإسباني؟ وما هو السيناريو الذي يسمح بذلك؟ هذا ما نحاول استعراضه فيما يأتي:

المباريات المتبقية لريال مدريد

أتم ريال مدريد لعب 32 مباراة كما هو حال بقية الفرق التي تلعب في الدوري الإسباني، حيث لا توجد مؤجلات على الإطلاق في جدول الترتيب.

يحتل الملكي المركز الأول بـ 81 نقطة وفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه برشلونة، الذي خسر مباراة قيمتها ست نقاط في صراع اللقب.

ريال مدريد سيلعب خارج ملعبه أمام ريال سوسييداد، ويذهب إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونخ، ثم يعود ليلعب أمام قادش في مباراة على الأرجح سيلعبها بالصف الثاني؛ لأن بعدها بثلاثة أيام سيلعب الفريق أمام بايرن من جديد.

ثم بعد ذلك يخرج الملكي لملاقاة غرناطة وفياريال، وسيلعب في سانتياغو برنابيو أمام ديبورتيفو ألافيش، وريال بيتيس، لينتهي بعدها الدوري بشكل كامل.