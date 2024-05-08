حساب بروسيا دورتموند يرد على تغريدة قديمة لسان جيرمان (صورة)
أبدى الحساب الرسمي لنادي بروسيا دورتموند الألماني على منصة "إكس" سخريته من تغريدة سابقة نشرها حساب باريس سان جيرمان، تعود إلى سنة 2020.
وعقب التأهل المستحق، الثلاثاء لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في باريس (1 ـ 0)، رد حساب النادي الألماني على تدوينة سابقة لباريس سان جيرمان وذلك بإعادة نشر الصورة نفسها التي نشرها الفريق الباريسي منذ 4 سنوات، مع إضافة عنوان "طعمها مثل النبيذ الجيد".
وكان باريس سان جيرمان فاز في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 على دورتموند (2 ـ 0) ضمن الدور ثمن النهائي، وحينها نشر الحساب الرسمي صورة جماعية للاعبين بعد المباراة وهم يحتفلون بالانتصار بهدفي نيمار وبيرنات، قبل أن يرد الحساب الرسمي لبروسيا بطريقة لاذعة مساء الثلاثاء.
وضرب بروسيا دورتموند موعدا مع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على رفاق كيليان مبابي (2 ـ 0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في انتظار أن يتعرف الأربعاء على منافسه في نهائي 1 يونيو وذلك بعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.