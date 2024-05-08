حساب بروسيا دورتموند يرد على تغريدة قديمة لسان جيرمان (صورة)

أبدى الحساب الرسمي لنادي بروسيا دورتموند الألماني على منصة "إكس" سخريته من تغريدة سابقة نشرها حساب باريس سان جيرمان، تعود إلى سنة 2020.

وعقب التأهل المستحق، الثلاثاء لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في باريس (1 ـ 0)، رد حساب النادي الألماني على تدوينة سابقة لباريس سان جيرمان وذلك بإعادة نشر الصورة نفسها التي نشرها الفريق الباريسي منذ 4 سنوات، مع إضافة عنوان "طعمها مثل النبيذ الجيد".