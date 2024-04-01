ضربة جديدة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد
تفاقمت الأزمة الدفاعية لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد بعدما اضطُر ناثان آكي للخروج بسبب الإصابة أمام آرسنال، اليوم الأحد، في الدووي الإنجليزي الممتاز.
ولم يتمكن آكي من الاستمرار، وغادر في الدقيقة 27، لينضم لقائمة المصابين في مانشستر سيتي، حيث تم استبعاد كايل ووكر، في حين كان جون ستونز جاهزًا بدرجة كافية للجلوس على مقاعد البدلاء.
واختار بيب عوارديولا، الذي يفتقر، حاليًا، أيضًا إلى حارس المرمى الأول إيدرسون، إدخال ريكو لويس بدلاً من ستونز.
وحظي آكي بأفضل فرصة في المباراة قبل مغادرة الملعب مصابًا.
وتأتي إصابة آكي في فترة مهمة لمانشستر سيتي، حيث سيلعب مع أستون فيلا، وكريستال بالاس، قبل أن يحل ضيفًا على ريال مدريد، يوم 9 أبريل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولعب آكي 37 مباراة مع مانشستر سيتي، الموسم الحالي، في مختلف المسابقات بواقع 2628 دقيقة سجل فيها 3 أهداف وصنع اثنين.
وقال غوارديولا إن إيدرسون: "ليس قريبًا حتى" من العودة إلى التشكيلة الأساسية، في حين قال عن الحارس ستيفان أورتيغا: "نعتمد عليه بشكل لا يصدق".
وأضاف: "لقد وصلنا إلى الفترات الأخيرة من الموسم، حيث يتبقى لدينا 10 مباريات، إنها النهاية تقريبًا، نحن نؤمن بما نحن عليه".
وتابع مدرب مانشستر سيتي: "أنا أعرف هؤلاء اللاعبين منذ سنوات عديدة، ولن نشك أبدًا ولو لثانية واحدة في قدراتهم".
وسيواجه مانشستر سيتي منافسه تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي الشهر المقبل.