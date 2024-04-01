ضربة جديدة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد

تفاقمت الأزمة الدفاعية لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد بعدما اضطُر ناثان آكي للخروج بسبب الإصابة أمام آرسنال، اليوم الأحد، في الدووي الإنجليزي الممتاز.

ولم يتمكن آكي من الاستمرار، وغادر في الدقيقة 27، لينضم لقائمة المصابين في مانشستر سيتي، حيث تم استبعاد كايل ووكر، في حين كان جون ستونز جاهزًا بدرجة كافية للجلوس على مقاعد البدلاء.

واختار بيب عوارديولا، الذي يفتقر، حاليًا، أيضًا إلى حارس المرمى الأول إيدرسون، إدخال ريكو لويس بدلاً من ستونز.

وحظي آكي بأفضل فرصة في المباراة قبل مغادرة الملعب مصابًا.

وتأتي إصابة آكي في فترة مهمة لمانشستر سيتي، حيث سيلعب مع أستون فيلا، وكريستال بالاس، قبل أن يحل ضيفًا على ريال مدريد، يوم 9 أبريل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.