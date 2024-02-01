قبل الديربي.. سيميوني يتهم الاتحاد الإسباني بقلة الاحترام

عبّر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن غضبه من قلة ساعات الراحة التي يحصل عليها فريقه.

وسيحصل أتلتيكو مدريد على فترة راحة أقل من 48 ساعة بين مواجهتي ريال مدريد في الدوري الإسباني، يوم الأحد، وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتغلب أتلتيكو مدريد 2/1 على رايو فاليكانو، أمس الأربعاء، في الدوري الإسباني، ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 22 مباراة، متعادلا في الرصيد مع برشلونة.

وقال سيميوني بعد المباراة عن قلة فترة الراحة بين مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بلباو: "أنا أفسر ذلك كمشجع، إنهم لا يحترمون ذلك، لا يعني ذلك أنهم لا يحترمون أتلتيكو مدريد، بل المشجع لأنه كان معروفًا بالفعل قبل اللعب ضد إشبيلية أن ذلك سيحدث، وأن أتلتيك بلباو أو برشلونة سيذهبان في الكأس".