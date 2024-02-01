قبل الديربي.. سيميوني يتهم الاتحاد الإسباني بقلة الاحترام
عبّر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن غضبه من قلة ساعات الراحة التي يحصل عليها فريقه.
وسيحصل أتلتيكو مدريد على فترة راحة أقل من 48 ساعة بين مواجهتي ريال مدريد في الدوري الإسباني، يوم الأحد، وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتغلب أتلتيكو مدريد 2/1 على رايو فاليكانو، أمس الأربعاء، في الدوري الإسباني، ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 22 مباراة، متعادلا في الرصيد مع برشلونة.
وقال سيميوني بعد المباراة عن قلة فترة الراحة بين مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بلباو: "أنا أفسر ذلك كمشجع، إنهم لا يحترمون ذلك، لا يعني ذلك أنهم لا يحترمون أتلتيكو مدريد، بل المشجع لأنه كان معروفًا بالفعل قبل اللعب ضد إشبيلية أن ذلك سيحدث، وأن أتلتيك بلباو أو برشلونة سيذهبان في الكأس".
وأضاف: "يعرفون في الاتحاد من قبل ما هي المشكلة، إذا قرر منح فريق يومين أكثر من آخر للاستعداد للمباراة، فأنا أجد هذا قلة احترام لجمهورنا".
ويشير سيميوني إلى أن أتلتيك بلباو سيلعب مباراته في الليغا غدا الجمعة، أمام ريال مايوركا، في حين سيلعب أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد، الأحد.
وتابع المدرب الأرجنتيني: "إنها قلة احترام لجمهورنا الذي يستحق أن يحصل فريقه على أربعة أيام على الأقل للاستعداد لمباراة مهمة مثل نصف نهائي كأس الملك".
وواصل قائلا: "لا أقول إن هذا سيكون سببا في الفوز أو الخسارة ولكنها مسألة احترام؛ لأن هناك فريقا يحظى بخمسة أيام للاستعداد للقاء وآخر ثلاثة".
وعن سياسة التدوير وخططه للمباراتين المقبلتين مع قلة فترة الراحة بين المباراتين، قال سيميوني: "نفكر في مباراة ريال مدريد، وبما أنه علينا أن نلعب خلال ثلاثة أيام فسندفع بالأفضل، سنحاول اللعب بأفضل فريق في كل المباريات ولن أغير شيئا بسبب ضيق الوقت".
وسيلعب أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في لاليغا، ثم يلاقي أتلتيك بلباو في الكأس، ثم إشبيلية ولاس بالماس في الليغا، قبل مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.
وسيتجدد الصراع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث سيلتقيان للمرة الرابعة هذا الموسم، فاز أتلتيكو مدريد مرتين، وريال مدريد مرة.
يشار إلى أن ريال مدريد خسر مرتين هذا الموسم في مختلف المسابقات وكانتا أمام أتلتيكو مدريد، بواقع واحدة في الدوري الإسباني، وواحدة في كأس ملك إسبانيا.