كوريا الجنوبية تنتفض وتهزم أستراليا لتواجه الأردن بنصف نهائي كأس آسيا

وكانت أستراليا على بعد دقائق من تحقيق الفوز والتأهل للدور قبل النهائي بعدما تقدمت من تسديدة مباشرة أطلقها كريج جودوين بعدما قطع الكرة من لاعبي كوريا الجنوبية قرب نهاية الشوط الأول، بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا كورياً بداعي التسلل.

لكن على غرار ما حدث أمام السعودية في دور الستة عشر، أدركت كوريا الجنوبية التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وهذه المرة من ركلة جزاء حصل عليها لاعب توتنهام هوتسبير وسجلها هوانغ هي-تشان ليفرض وقتا إضافيا.

وقرب نهاية الشوط الإضافي الأول، أدرك سون هدف الفوز من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، ليدفع المنتخب الأسترالي ثمن إهدار العديد من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني.