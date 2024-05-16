أليغري يخلع سترته ورابطة العنق اعتراضًا على التحكيم (فيديو)
انفعل ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس، على حكم مباراة فريقه ضد أتلانتا، في نهائي كأس إيطاليا، وتعدى الانفعال إلى مرحلة خلع الملابس.
لوحة المباراة كانت تشير إلى تقدم يوفنتوس بهدف نظيف، وعند الوصول إلى الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، كاد أتلانتا يعادل النتيجة من كرة سقط فيها دانيلو مدافع يوفنتوس.
وانفعل أليغري بشدة على حكم المباراة بسبب عدم احتساب ضربة حرة لصالح يوفنتوس، من كرة طادت أن تسكن الشباك، وتمادى في اعتراضه على فابيو ماريسكا حكم اللقاء، حتى خلع سترته ورابطة عنقه اعتراضًا على تلك اللعبة.
وقرر الحكم، إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أليغري، الذي استمر في التفوه بكلمات غاضبة، ثم سخر منه وقام بالتصفيق له أثناء خروجه.
وتغلب يوفنتوس 1-صفر على أتلانتا ليعزز رقمه القياسي بالفوز بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة 15 بفضل هدف مبكر سجله دوسان فلاهوفيتش الذي منح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري لقبه الأول في ثلاث سنوات.
ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات خوض نهائي كأس إيطاليا برصيد 22 مرة وأكبر عدد من الألقاب برصيد 15 مرة. وأنهى يوفنتوس صيامه عن الألقاب منذ فوزه بالبطولة في موسم 2020-2021 عندما تغلب على أتلانتا أيضا في النهائي.
وأصبح أليغري أول مدرب يفوز بكأس إيطاليا خمس مرات متفوقا على سفين جوران إريكسون وروبرتو مانشيني ولكل منهما أربعة ألقاب.