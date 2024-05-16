أليغري يخلع سترته ورابطة العنق اعتراضًا على التحكيم (فيديو)

لوحة المباراة كانت تشير إلى تقدم يوفنتوس بهدف نظيف، وعند الوصول إلى الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، كاد أتلانتا يعادل النتيجة من كرة سقط فيها دانيلو مدافع يوفنتوس.

وانفعل أليغري بشدة على حكم المباراة بسبب عدم احتساب ضربة حرة لصالح يوفنتوس، من كرة طادت أن تسكن الشباك، وتمادى في اعتراضه على فابيو ماريسكا حكم اللقاء، حتى خلع سترته ورابطة عنقه اعتراضًا على تلك اللعبة.

وقرر الحكم، إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أليغري، الذي استمر في التفوه بكلمات غاضبة، ثم سخر منه وقام بالتصفيق له أثناء خروجه.