وفاة الأمير خالد بن محمد رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق
تُوفي رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق الأمير خالد بن محمد، اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض.
وكان الأمير خالد بن محمد قد تولّى رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، خلال الفترة من العام 1994 وحتى العام 1996، وشهدت فترته تتويج الفريق الأول لكرة القدم بـ4 بطولات.
وكتب الإعلامي الرياضي محمد الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله الأمير خالد بن محمد رئيس نادي الهلال الأسبق وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء للأمير نواف بن محمد، ولكافة أشقاء الفقيد وشقيقاته وأبنائه وبناته وأهله وذويه، ولكل محبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ونعاه أيضًا الإعلامي الرياضي تركي العجمة، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، تعازينا لأهله ومحبيه، وألهمهم الصبر والسلوان".
كان نادي الهلال قد نشر، مؤخرًا، صورة لرئيسه السابق، في شهر مايو الماضي، مطالبًا الوسط الرياضي بالدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية.
وقال حساب نادي الهلال وقتها: "دعواتنا لسمو الأمير خالد بن محمد بالشفاء العاجل".