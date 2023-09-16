وفاة الأمير خالد بن محمد رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق

تُوفي رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق الأمير خالد بن محمد، اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض.

وكان الأمير خالد بن محمد قد تولّى رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، خلال الفترة من العام 1994 وحتى العام 1996، وشهدت فترته تتويج الفريق الأول لكرة القدم بـ4 بطولات.

وكتب الإعلامي الرياضي محمد الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله الأمير خالد بن محمد رئيس نادي الهلال الأسبق وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء للأمير نواف بن محمد، ولكافة أشقاء الفقيد وشقيقاته وأبنائه وبناته وأهله وذويه، ولكل محبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".