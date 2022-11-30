أهداف مباراة تونس وفرنسا (فيديو)

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي

واعتقد نادر الغندري أنه سجل هدفا لتونس بعد مرور ثماني دقائق مستفيدا من ركلة حرة، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وحاولت تونس الضغط واستغلال مشاركة فرنسا بالعديد من اللاعبين البدلاء لكن النتيجة لم تتغير.

وحافظت فرنسا، التي تأهلت بالفعل لدور الستة عشر، بهذه النتيجة على صدارة المجموعة، في ظل انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة بين أستراليا والدنمارك بالتعادل دون أهداف أيضا.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب أستراليا بنتيجة 4-1 ثم الدنمارك بنتيجة 2-1.

ويحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتعادل مع تونس دون أهداف ثم الخسارة أمام فرنسا ويأتي منتخب تونس في المركز الرابع بالرصيد ذاته بعد الخسارة أمام أستراليا والتعادل قبلها مع الدنمارك.

ويحتاج منتخب تونس للتأهل لدور الستة عشر إلى الفوز على حساب فرنسا والوصول إلى 4 نقاط مع تعادل أستراليا في لقاء الدنمارك.

وفي حالة فوز تونس والدنمارك يلجأ المنتخبان لمعيار فارق الأهداف لتحديد المنتخب المتأهل لثمن النهائي.