فالنسيا: سنطبق أقصى عقوبة على المشجعين المتورطين في العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

وأضاف: "منذ لحظة الأحداث، يتم تحليل جميع التسجيلات، والعمل بأسرع ما يمكن لتوضيح ما حدث من أجل التصرف بسرعة وبقوة".

وتابع: "بدأ نادي فالنسيا بالفعل في فتح ملف تأديبي، وسيطبق أقصى عقوبة ضد المشجعين المتورطين، وطردهم من الملعب مدى الحياة نتعاون مع الشرطة والجهات المختصة لتوضيح ما حدث".

وأتم البيان: "يدين النادي بشدة هذا النوع من السلوك الذي لا مكان له في كرة القدم وفي المجتمع والذي لا يتوافق مع قيم نادي فالنسيا ومشجعيه".

وختم: "بهذه الطريقة، نعيد تأكيد موقفنا ضد العنصرية من خلال التصرف بنفس القوة التي كانت عليها في عام 2019، عندما تم طرد أحد المشجعين الذين قاموا بإيماءات فاشية لمشجعي آرسنال خلال مباراة الدوري الأوروبي".