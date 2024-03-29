موقف برشلونة من منح لامين يامال القميص رقم 10

منذ رحيل الأسطورة ليونيل ميسي في عام 2021، كان السعي مستمرًا للعثور على خليفة جدير لارتداء هذا الرقم.

تم منح أنسو فاتي لفترة وجيزة القميص رقم 10، لكن قصته انتهت بشكل سيئ، حيث انضم المهاجم الشاب في النهاية إلى برايتون آند هوف ألبيون على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين ظل القميص رقم عشرة شاغرا.

لامين يامال يظهر كمرشح

في الآونة الأخيرة، اكتسبت المناقشات المحيطة باحتمال منح لامين يامال شرف ارتداء القميص رقم 10 زخمًا داخل برشلونة، حسبما ذكرت صحيفة "دياريو سبورت".

في حين أن هناك دعمًا للجناح الشاب، إلا أن مجلس الإدارة لا يزال حذرًا من تكرار أخطاء الماضي، مثل العبء المبكر الذي ألقي في الماضي على عاتق فاتي.

في عمر 16 عامًا فقط، تشكل السن الصغيرة للمهاجم يامال قلقًا بشأن ما إذا كان مستعدًا لتحمل ثقل هذا الرقم المرموق.