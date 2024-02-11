رقصة "مستفزة" من دوجلاس لويز بعد هدفه في مرمى أونانا (فيديو)

ويلعب مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

اليونايتد كان قد تقدم عن طريق هويلوند في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، ولكن دوجلاس لويز أحرز هدف التعادل لفريقه أستون فيلا، وبعد الهدف قام بتوجيه وجهه نجو أونانا حارس اليونايتد، ورقص بشكل استفزازي أمام الحارس الكاميروني.