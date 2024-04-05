بعد رفض نقل المباراة إلى السعودية.. تركي آل الشيخ يرد على الزمالك

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على رفض نادي الزمالك نقل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الأهلي في الدوري الممتاز المصري إلى السعودية.

وأعلن أحمد سالم، المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك، أن الفريق الأبيض سوف يتواجد في ستاد القاهرة في موعد المباراة.

وعلق آل الشيخ عبر فيسبوك: "مساء الخير، عاوز اسأل سؤال هوا ايه يعني الاعتذار عن شي اساساً لم يحصل".

وتابع "الفيفا رفض لعب اي مباريات لدوري خارج القارة فعشان كذا اساساً لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمة".

وواصل :"واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركة موجودة واغلق الملف من يومين".

وأردف :"الأخ المتحدث حاول تاخذ البطولة في شيء آخر اذا لم تستطع اخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".