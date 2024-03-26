عمان تكرر فوزها 2-صفر على ماليزيا بتصفيات كأس العالم

افتتح عمر المالكي التسجيل لعمان في المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل من حارس ماليزيا على محسن الغساني.

وضاعف محمد الغافري النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة بتسديدة من مدى قريب.

ورفع منتخب عمان، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي، رصيده إلى تسع نقاط ليتساوى مع قرغيزستان متصدر الترتيب بعد فوزه 5-1 على منتخب تايوان متذيل الترتيب اليوم.

وتجمد رصيد ماليزيا عند ست نقاط في المركز الثالث.