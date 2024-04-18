اشتعال صراع أحمد سليمان وشوبير

وجاء الصراع "الكلامي" بين أحمد سليمان وشوبير، بعد فوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الدوري المصري.

البداية جاءت عندما رد أحمد سليمان على "شوبير"، حيث استضاف الأخير في برنامجه التليفزيوني الحكم السابق توفيق السيد، ليؤكد أن الهدف الثاني للزمالك في شباك الأهلي غير صحيح، على عكس ما أكده خبراء التحكيم بأن الهدف صحيح.

وقال أحمد سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "إزاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلاً مغرضين؟!".

"هو مين يعرف يجاوب على الأسئلة دي؟".

"إيه مصلحة الإعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة جزاء مش صحيحة رغم أن الدنيا كلها قالت صحيحة؟، تبارك للزمالك وإلا تشكك في فوزه".

"إيه مصلحة الإعلامي اللي راح يشكك في هدف الزمالك الثاني؟". وأكمل: "إيه مصلحة الإعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك؟".

ارحمونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها، الزمالك كبير بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم، عاش الزمالك رغم أنف الكارهين".