مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام عدة مباريات ودية قوية للغاية
تستمر مباريات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، اليوم الثلاثاء، ما بين الودي والرسمي.
وتخوض المنتخبات العربية الآسيوية جولة هامة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.
بينما تخوض المنتخبات العربية الأفريقية مباريات مهمة ضمن سلسلة فيفا.
وفي أوروبا، تقام عدة مباريات ودية قوية للغاية.
تنقل مباريات المنتخبات الأوروبية على قنوات بي ان سبورتس والكاس، فيما تنقل مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة على قنوات أبوظبي الرياضية والكاس.
وتنقل مباريات المنتخبات العربية الأفريقية على قنوات الرياضية المغربية والجزائرية الرياضية وأون تاين سبورتس المصرية؛ حيث تُنقل مباراتا مصر ضد كرواتيا وتونس مع نيوزلندا على قناة أون تايم سبورتس، فيما تنقل مباراة الجزائر مع جنوب أفريقيا على الجزائرية الشبابية.