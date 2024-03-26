مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وتنقل مباريات المنتخبات العربية الأفريقية على قنوات الرياضية المغربية والجزائرية الرياضية وأون تاين سبورتس المصرية؛ حيث تُنقل مباراتا مصر ضد كرواتيا وتونس مع نيوزلندا على قناة أون تايم سبورتس، فيما تنقل مباراة الجزائر مع جنوب أفريقيا على الجزائرية الشبابية.