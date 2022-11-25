قطر تقترب من وداع كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال (فيديو)

اقتربت قطر صاحبة الضيافة من وداع كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات عقب الخسارة الثانية على التوالي 3-1 من السنغال، لكنها سجلت على الأقل هدفها الأول في النهائيات برأسية البديل محمد مونتاري في إستاد الثمامة في الدوحة اليوم الجمعة.

وأحيت بطلة أفريقيا آمالها بحصد أول ثلاث نقاط لتتساوى مع الإكوادور، التي هزمت قطر 2-صفر في المباراة الافتتاحية، وهولندا قبل مواجهتهما في وقت لاحق اليوم بالمجموعة الأولى.

وارتكب المدافع خوخي بو علام خطأ في إبعاد كرة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول ليسمح للمهاجم بولاي ديا بالتسجيل من كرة منخفضة في أول تسديدة على مرمى الحارس مشعل برشم.

وتعرض أبطال آسيا لضربة أخرى في بداية الشوط الثاني حين ضاعف فمارا ديديو النتيجة من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.