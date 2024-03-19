بعد تعرضه لأزمة قلبية.. وفاة باروني المدير العام لفيورنتينا

أمس الإثنين قال فيورنتينا إن باروني لا يزال في المستشفى على أجهزة الإنعاش بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب انهياره يوم الأحد أثناء مغادرة الفريق الفندق الذي يقيم فيه قبل مواجهة أتلانتا في الدوري الإيطالي والتي تأجلت.

وقال النادي في بيان، اليوم الثلاثاء: "بعميق الأسى وعظيم الحزن، يؤكد فيورنتينا خسارة أحد رموزه، الشخص الذي ترك بصمة في التاريخ الحديث للنادي ولن يُنسى أبدا".

وأضاف: "توفي المدير العام جوسيبي ماروني اليوم في مستشفى سان رافاييل في ميلانو بعد سقوطه فجأة يوم الأحد".

وتابع: "كان صديقا غاليا.. ظل دائما قويا في أسعد اللحظات، وقبل كل شيء، في أصعب اللحظات".