الكشف عن روزنامة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، عن روزنامة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024 ـ 2025، وذلك في النسخة الأولى التي تم الإعلان عنها في أواخر العام 2022.
وتبدأ المسابقة من خلال دور المجموعات، الذي تعطى ضربة بدايته يوم 15 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي منافسات هذا الدور في 17 فبراير من العام 2025.
وتقام مباريات الدور ثمن النهائي، أول أدوار خروج المغلوب بنظام الذهاب والإياب، يومي 2 و3 مارس 2025 للذهاب، و9 و10 من الشهر نفسه للإياب.
أما منافسات بقية أدوار خروج المغلوب، من ربع النهائي إلى النهائي، فستدور في شكل مواجهة واحدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بين 24 و30 أبريل، على أن يقام النهائي يوم 3 مايو 2025.
وتعيش كرة القدم الآسيوية، اليوم، حدثًا هامًّا وهو إقامة مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا في أبو ظبي بين العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني، وذلك بعد أن فاز الأخير في لقاء الذهاب منذ أسبوعين (2-1).
ويشار إلى أن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024ـ 2025، وهي النسخة الثالثة والأربعين من بطولة آسيا، تحت رعاية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، والنسخة الأولى تحت مسماها الجديد دوري أبطال آسيا للنخبة، وتشهد مشاركة أفضل 24 ناديًا من الاتحادات المحلية (47 اتحادا) الأعلى تصنيفا في الاتحاد الآسيوي للعبة.
وتم تصنيف الاتحادات الأعضاء بناءً على نتائج مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، دوري الأبطال وكأس الاتحاد، على مدى السنوات الأربع الماضية، قبل أن يتم الإعلان عن الأندية الـ24 المشاركة في النسخة الأولى في شهر ديسمبر 2022.