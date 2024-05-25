الكشف عن روزنامة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، عن روزنامة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024 ـ 2025، وذلك في النسخة الأولى التي تم الإعلان عنها في أواخر العام 2022.

وتبدأ المسابقة من خلال دور المجموعات، الذي تعطى ضربة بدايته يوم 15 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي منافسات هذا الدور في 17 فبراير من العام 2025.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي، أول أدوار خروج المغلوب بنظام الذهاب والإياب، يومي 2 و3 مارس 2025 للذهاب، و9 و10 من الشهر نفسه للإياب.

أما منافسات بقية أدوار خروج المغلوب، من ربع النهائي إلى النهائي، فستدور في شكل مواجهة واحدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بين 24 و30 أبريل، على أن يقام النهائي يوم 3 مايو 2025.

وتعيش كرة القدم الآسيوية، اليوم، حدثًا هامًّا وهو إقامة مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا في أبو ظبي بين العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني، وذلك بعد أن فاز الأخير في لقاء الذهاب منذ أسبوعين (2-1).