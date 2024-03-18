العثور على لاعب ميتا بعد ساعات من مشاركته في مباراة
قالت صحيفة "ذا صن"، إنه تم العثور على اللاعب يوسف كيرا ميتًا في منزله، بعد ساعات من مشاركته في مباراة في الدوري الغيني.
وكان يوسف كيرا يلعب في مركز قلب الدفاع لنادي سانغاريدي الذي ينشط في الدوري الغيني.
وساعد يوسف كيرا فريق سانغاريدي على البقاء دون خسائر طوال الموسم، ويفتخر الفريق بمسيرته الخالية من الخسائر في الدوري لمدة عام تقريبًا.
لكن فريق سانغاريدي خسر أمام فريق ميلو بنتيجة 2/3، يوم السبت، على ملعب بيتي سوري.
وتم العثور على يوسف كيرا ميتًا في منزله في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.
ونقلت "ذا صن" عن وسائل إعلام محلية أن المدافع طويل القامة أصيب بنوبة قلبية.
وأعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم وفاة اللاعب وكتب: "ببالغ الحزن علمنا بوفاة لاعب فريق سانغاريدي".
وأضاف: "لقد حدث ذلك يوم الأحد 17 مارس 2024، نقدم خالص تعازينا لعائلته المكلومة، ومجلس إدارة النادي واللاعبين، وأسرة كرة القدم بأكملها".
وانضم يوسف كيرا إلى سانغاريدي في أغسطس 2022، قادمًا من منافسه في الدوري سوار كويا.
ويحتل سانغاريدي المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ويضم الدوري 14 فريقًا.
ويتأخر سانغاريدي بخمس نقاط عن المتصدر وحامل اللقب هافيا.