العثور على لاعب ميتا بعد ساعات من مشاركته في مباراة

قالت صحيفة "ذا صن"، إنه تم العثور على اللاعب يوسف كيرا ميتًا في منزله، بعد ساعات من مشاركته في مباراة في الدوري الغيني.

وكان يوسف كيرا يلعب في مركز قلب الدفاع لنادي سانغاريدي الذي ينشط في الدوري الغيني.

وساعد يوسف كيرا فريق سانغاريدي على البقاء دون خسائر طوال الموسم، ويفتخر الفريق بمسيرته الخالية من الخسائر في الدوري لمدة عام تقريبًا.

لكن فريق سانغاريدي خسر أمام فريق ميلو بنتيجة 2/3، يوم السبت، على ملعب بيتي سوري.

وتم العثور على يوسف كيرا ميتًا في منزله في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.