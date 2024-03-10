رسميًا.. حسام حسن يرضخ لمطالب ليفربول وصلاح

يبدو أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رضخ في النهاية للطلب الذي تقدم به نادي ليفربول من أجل إراحة نجمه محمد صلاح، وعدم استدعائه لقائمة منتخب مصر الحالية، التي تستعد لدورة ودية تقام في دولة الإمارات خلال مارس الجاري، في مرحلة التوقف الدولي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قائمة تضم 25 لاعبا، لمعسكر 13 مارس الجاري، استعدادا للبطولة الودية التي تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، في أبوظبي.

وخرج محمد صلاح نجم ليفربول من القائمة، بناء على طلب إدارة ناديه؛ تجنبا لإصابة اللاعب مرة أخرى.

وذكرت التقارير أن "حسام حسن قرر إعفاء صلاح من المشاركة في معسكر الإمارات؛ استجابةً لمطالب النادي الإنجليزي".