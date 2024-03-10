رسميًا.. حسام حسن يرضخ لمطالب ليفربول وصلاح
يبدو أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رضخ في النهاية للطلب الذي تقدم به نادي ليفربول من أجل إراحة نجمه محمد صلاح، وعدم استدعائه لقائمة منتخب مصر الحالية، التي تستعد لدورة ودية تقام في دولة الإمارات خلال مارس الجاري، في مرحلة التوقف الدولي.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قائمة تضم 25 لاعبا، لمعسكر 13 مارس الجاري، استعدادا للبطولة الودية التي تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، في أبوظبي.
وخرج محمد صلاح نجم ليفربول من القائمة، بناء على طلب إدارة ناديه؛ تجنبا لإصابة اللاعب مرة أخرى.
وذكرت التقارير أن "حسام حسن قرر إعفاء صلاح من المشاركة في معسكر الإمارات؛ استجابةً لمطالب النادي الإنجليزي".
وعانى صلاح من إصابة خلال تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وتسببت بغيابه عن الريدز، قبل عودته في مباراة برينتفورد.
لكن الإصابة تجددت مرة أخرى ليغيب عن 3 مباريات جديدة، هي تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، ولوتون تاون ونوتنغهام فورست بالبريميرليغ.
ومع ذلك، رفض منتخب مصر طلب ليفربول، وقرر المدير الفني الجديد حسام حسن استدعاء صلاح لمعسكر مارس، ومع عودة صلاح، أخيرًا، للتدريبات والمشاركة مع فريقه كان يعتقد البعض أن يتمسك "التوأم" بقرار ضم صلاح، لكن يبدو أنه رضخ في النهاية لقرار النادي الإنجليزي، الذي يستعد لقمة اليوم الأحد أمام مانشستر سيتي.
وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان.
خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيغيه – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي.