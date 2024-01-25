مباريات دور الـ16 بكأس أفريقيا
اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، بعد نهاية مباريات دور المجموعات للبطولة المقامة حاليًا في كوت ديفوار.
منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار حجزت آخر 3 مقاعد مساء اليوم الأربعاء، بعد منتخبات مصر والسنغال وجنوب أفريقيا ونيجيريا والكاميرون وأنغولا وناميبيا والرأس الأخضر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وغينيا.
سجل حكيم زياش هدفا في الشوط الأول ليقود المغرب للفوز 1-صفر على زامبيا وتصدر المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فيما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا سلبيا لتبلغ أيضا دور الستة عشر اليوم الأربعاء.
وساهم فوز المغرب في تأهل كوت ديفوار المضيفة التي ستلتقي مع السنغال في دور الـ16.
وفيما يلي موعد مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا:
نيجيريا × الكاميرون (السبت 27 يناير)
أنغولا × ناميبيا (السبت 27 يناير)
غينيا الاستوائية × غينيا (الأحد 28 يناير)
مصر × الكونغو الديمقراطية (الأحد 28 يناير)
الرأس الأخضر × موريتانيا (الاثنين 29 يناير)
مالي × بوركينا فاسو (الثلاثاء 30 يناير)
المغرب × جنوب أفريقيا (الثلاثاء 30 يناير)