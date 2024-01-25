مباريات دور الـ16 بكأس أفريقيا

منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار حجزت آخر 3 مقاعد مساء اليوم الأربعاء، بعد منتخبات مصر والسنغال وجنوب أفريقيا ونيجيريا والكاميرون وأنغولا وناميبيا والرأس الأخضر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وغينيا.

سجل حكيم زياش هدفا في الشوط الأول ليقود المغرب للفوز 1-صفر على زامبيا وتصدر المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فيما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا سلبيا لتبلغ أيضا دور الستة عشر اليوم الأربعاء.

وساهم فوز المغرب في تأهل كوت ديفوار المضيفة التي ستلتقي مع السنغال في دور الـ16.