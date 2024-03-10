شقيقة إبراهيم دياز تثير جدلًا حول تمثيله المغرب

جدَّدت شقيقة ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، الجدل حول المنتخب الذي سيلعب لفائدته شقيقها الحامل للجنسيتين الإسبانية والمغربية، وذلك بعدما نشرت صورة لها بصحبة والدتها وشقيقاتها من المغرب.

ونشرت زهيرة دياز، شقيقة إبراهيم يوم الـ8 من مارس الجاري، صورة على حسابها بمنصة "إنستغرام" عبر خاصية "ستوري"وهي بصحبة عائلتها في المغرب؛ ما أثار من جديد احتمالات اختيار دياز اللعب لفائدة منتخب أسود الأطلس بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبله الدولي.

وكانت تقارير إخبارية مغربية قالت إن اللاعب، المولود في العام 1999، حصل على الجنسية المغربية وسيكون موجودًا في القائمة الأولية للمدرب المغربي وليد الركراكي لمعسكر أسود الأطلس في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لكن معلومات أخرى أكدت أن جناح ريال مدريد سيكون ضمن قائمة منتخب إسبانيا الأول.

ورغم ما أشيع عن اتفاق رسمي بين اللاعب والاتحاد المغربي لتعزيز صفوف منتخب أسود الأطلس، فإن هناك مخاوف من أن تغير إغراءات الاتحاد الإسباني موقفة وتدفعه لتمثيل منتخب لاروخا.

وولد إبراهيم دياز في مدينة مالقا الإسبانية في الـ3 من أغسطس 1999، لأب مغربي وأم إسبانية وشارك للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا للناشئين في سن الـ 16، وذلك في بطولة أوروبا تحت 17 سنة عام 2016.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في نادي ملقا ضمن فئة الشباب، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني، ولعب بين 2020 و2023 مع الميلان الإيطالي قبل العودة إلى الفريق الملكي العام الماضي.