نجم الاتحاد السعودي يردّ على أخبار رحيله برسالة خاصة (صورة)

أثار المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، الجدل برسالة غامضة في الوقت الذي اقترن فيه اسمه بالرحيل عن صفوف "العميد"، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومساء اليوم الخميس، نشر عبد الرزاق حمد الله صورة شخصية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" تضمنت رسالة خاصة، وذلك بعد أن لازم الصمت طوال الفترة الماضية ولم يخرج بأي تعليق يهم مستقبله وعلاقته مع ناديه.

وقال حمدالله في الرسالة: "بعد الغيوم السوداء، طقس صافي"، مع إضافة رمز القلب.

وتضاربت الأنباء بشأن مستقبل النجم المغربي مع نادي الاتحاد وذلك بعد تداول تقارير تفيد أن إدارة النادي تخطط للتخلي عن حمد الله في الميركاتو الصيفي، بسبب تواجد الفرنسي كريم بنزيما، فيما كشفت تقارير أخرى أن هداف الفريق لن يغادر وأن أزمة نتائج الإتحاد خلال موسم 2023 ـ 2024 لا علاقة لها بما قدمه هذا اللاعب.