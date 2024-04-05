تين هاغ يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم كارثي بالخسارة أمام تشيلسي

أصبح الخناق يضيق على الهولندي إريك تين هاغ من مباراة إلى أخرى داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك في ضوء استمرار سوء النتائج وفقدان الفريق آماله في الظفر بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة أمام مضيفه تشيلسي الخميس ضمن الجولة 31 من البريمرليغ (4 ـ1)، وهي الهزيمة التي حملت الرقم 12 خلال الموسم الجاري في البريمرليغ لتنضاف إلى 4 هزائم في مسابقة دوري أبطال أوروبا وخسارة واحدة في كأس إنجلترا، مما يعني أن فريق المدرب الهولندي تلقى حتى الآن 17 خسارة بالتمام والكمال في موسم 2023 ـ 2024.

وبخسارته أمام تشيلسي، وهي السابعة عشرة هذا الموسم، حقق المان يونايتد رقما كارثيا غير مسبوق تحت قيادة إريك تن هاغ، وهو أعلى عدد من الهزائم منذ العام 1989.

وكان فريق الشياطين الحمر أنهى سباق دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل و4 هزائم.

وكان إريك تين هاغ أدلى بتصريحات صادمة لجماهير فريقه بعد قوله إنه واقعي بما يكفي ليدرك أن احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل سيكون أمرا صعبا وفق قوله.

ويبتعد مانشستر يونايتد بفارق 11 نقطة كاملة خلف المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيكون آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، والذي لا يزال بحوزه أستون فيلا برصيد 59 نقطة رغم خسارته الأربعاء أمام مانشستر سيتي (4 ـ1).