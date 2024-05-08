NBA.. ثاندر يهزم مافريكس في المباراة الأولى بقبل نهائي القسم الغربي

سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 29 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 117-95 على ضيفه دالاس مافريكس في المباراة الأولى من السلسلة بينهما بالدور قبل النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأنهى كايري إيرفينغ المباراة برصيد 19 نقطة، بينما أضاف لوكا دونتشيتش 19 نقطة، وقدم تسع تمريرات حاسمة لصالح دالاس.