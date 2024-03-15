فياريال يعجز عن "الريمونتادا" ومرسيليا إلى ربع نهائي الدوري الاوروبي

تأهلل أولمبيك مرسيليا الفرنسي لربع نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته أمام فياريال الإسباني (3 ـ1) الخميس في مباراة العودة للدور ثمن النهائي.

واستفاد أولمبيك مرسيليا من فوزه الساحق ذهابا، برباعية نظيفة على ملعبه "فيلوردروم" ليسافر إلى إسبانيا بأسبقية مطمئنة ويحبط كل جهود منافسه لتحقيق "الريمونتادا" والعودة في السباق من بعيد.

وعلى ملعب "سيراميكا"، نجح فياريال في افتتاح التسجيل بواسطة لاعبه الفرنسي إيتيان كابوي مطلع الدقيقة 32 لينهي الشوط الأول على أسبقية ضئيلة (1 ـ0).

وفي الفترة الثانية، تابع فريق الغواصات الصفراء سعيه الدؤوب نحو تحقيق الريمونتادا مدفوعا بجماهيره لينجح النرويجي سورلوث في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 54.

واقترب فياريال بالفعل من تحقيق ما وصفه الكثيرون بالمعجزة، عندما توصل مهاجمه الكولومبي موسكيرا لتسجيل الهدف الثالث قبل 4 دقائق من النهاية، ليضع فريقه على بعد هدف واحد من المرور للوقت الإضافي، لكن مدافع مرسيليا جوناتان كلاوس بدد حلم فريق الغواصات الصفراء بتسجيله هدفا في الأنفاس الاخيرة من المباراة ليصعد بفريقه إلى ربع النهائي.