ريال مدريد يرفض.. أتلتيكو يفشل في "تحريض" الأندية الإسبانية لإدانة برشلونة

وحاول ميغيل أنخيل جيل الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد جمع الأندية الإسبانية لإصدار موقف موحد من القضية لكنه تلقى رفض البعض وأبرزهم جاره ريال مدريد الذي رفض التدخل في الموضوع وإصدار بيان يدين برشلونة.

وفي ظل رفض مشروع أتلتيكو مدريد أصدرت أندية إشبيلية وإسبانيول بيانات طالبت خلالها بالتحقيق في القضية وتوضيحها وأكدت أنها تضر بقيم المنافسة ونزاهة الدوري الإسباني.

ورغم العداء التاريخي بين برشلونة وريال مدريد لكنهما في الوقت الحالي مرتبطان بقضايا مشتركة أبرزها دوري السوبر الأوروبي ورفض شراكة رابطة الدوري الإسباني وصندوق الاستثمار CVC