جماهير مانشستر يونايتد تعتذر لكريستيانو رونالدو

تسببت حادثة تسرب المياه من سقف ملعب أولد ترافورد معقل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في حسرة جماهير النادي وحزنهم على اهتراء تجهيزات الملعب التاريخي وغياب إصلاحات الصيانة داخله فيما وجه عدد كبير من المشجعين اعتذارهم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعرض ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر للغرق، الأحد، عندما كان يحتضن مباراة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين المان يونايتد وأرسنال والتي انتهت بفوز فريق المدفعجية (1 ـ 0) حيث هطلت الأمطار بغزارة وبكثافة على أرضية ملعب مما تسبب في تسرب المياة من سقف الملعب.

وتأسفت جماهير مانشستر يونايتد، لكريستيانو رونالدو، بعد أن كان أول المحذرين من الوضع الحالي، وخرج في وقت سابق للحديث عن كل ما يحتاجه النادي من تطوير وإصلاحات خاصة بالملعب التاريخي.