تغريدة نارية لرئيس النصر السعودي السابق حول التحكيم (صورة)
وجه صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، نقدًا لاذعًا للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد خطف الهلال لتعادل قاتل من النصر في قمة الدوري السعودي يوم الجمعة.
وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية ليتعادل الهلال 1-1 مع غريمه النصر في قمة الرياض، ليبقى البطل دون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.
وسجل أوتافيو أسرع هدف في تاريخ قمة الرياض بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة بعد تمريرة من زميله كريستيانو رونالدو الذي أهدر أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة لمضاعفة النتيجة في مباراة شهدت تفوق النصر.
وبينما كان النصر يمني النفس بالاحتفال بإلحاق أول هزيمة بالهلال في الدوري هذا الموسم، حصل "الزعيم" على ركلة جزاء بعد مخالفة على ماني داخل المنطقة نفذها ميتروفيتش بنجاح قبل صفارة النهاية.
واتهمت جماهير النصر، حكم المباراة بمحاباة الهلال، لأنها ترى أن ركلة الجزاء غير صحيحة.
وانتقد صفوان السويكت أداء لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبًا بتغيير موظفي لجنة الحكام بداية من رئيسها إلى أصغر موظف.
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يجب على اتحاد القدم تغيير موظفي لجنة التحكيم جميعها بدءًا من الرئيس الى أصغر موظفيها، فلا يعقل استمرار عمل بعض أعضاء اللجنة، التي لا يتجاوز عدد أعضائها اليد الواحدة لأكثر من 15 سنة في نفس المكان".
واختتم: "يجب أن يكون التعيين عبر الترشيح من اللجنة العمومية لاتحاد القدم".
وأحرز الهلال لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم يوم 11 مايو الماضي.
وكان الهلال يمني النفس بمواصلة الانتصارات المتتالية في الدوري والوصول للفوز رقم 25 على التوالي بالمسابقة.