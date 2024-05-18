تغريدة نارية لرئيس النصر السعودي السابق حول التحكيم (صورة)

وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية ليتعادل الهلال 1-1 مع غريمه النصر في قمة الرياض، ليبقى البطل دون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وسجل أوتافيو أسرع هدف في تاريخ قمة الرياض بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة بعد تمريرة من زميله كريستيانو رونالدو الذي أهدر أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة لمضاعفة النتيجة في مباراة شهدت تفوق النصر.

وبينما كان النصر يمني النفس بالاحتفال بإلحاق أول هزيمة بالهلال في الدوري هذا الموسم، حصل "الزعيم" على ركلة جزاء بعد مخالفة على ماني داخل المنطقة نفذها ميتروفيتش بنجاح قبل صفارة النهاية.