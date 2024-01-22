عمرو أدهم يوضح حقيقة استمرار إيقاف القيد للزمالك
فنّد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما ورد على منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باستمرار إيقاف قيد نادي الزمالك.
ويتم تحديث منصة الفيفا المختصة بالكشف عن قرارات منع القيد الموقعة على الأندية بشكل أسبوعي، وأظهرت اليوم الإثنين، استمرار إيقاف قيد نادي الزمالك رغم الإعلان عن تسوية جميع القضايا.
وعلى الفور قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن القضية المتواجدة تخص نادي كاراكاس الفنزويلي، وسيتم حلها خلال أيام.
وكتب أدهم على صفحته الشخصية بمنصة "إكس": "لإزالة أي لغط أو محاولات تسويق أكاذيب، أرفقت منذ قليل رد الفيفا فيما يتعلق بقضية كاراكاس الفنزويلي يوم 19 يناير 2024".
وأضاف: "الزمالك سدد كافة المستحقات والفيفا أمهل كاراكاس 5 أيام لتأكيد تلقي المستحقات، في حالة عدم رد كاراكاس سيعتبر الفيفا القضية قد تم تسويتها ويتم تلقائيًّا رفع عقوبة إيقاف القيد".
وفي 18 يناير الماضي أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك نجاحه بحل أزمة قيد الفريق الأول بشكل رسمي، بعد تسوية أزمة مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة.
وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًّا أعلن من خلاله تسوية الأزمة بشكل نهائي، مع نادي سبورتنغ لشبونة، وجميع الأطراف الأخرى.
وكان الزمالك ممنوعًا من جلب أو استقدام أي صفقة، حيث عُوقب من جانب "الفيفا" لعدم سداد قيمة غرامة سبورتنغ لشبونة البرتغالي المستحقة عليه، والتي تصل إلى نحو مليون و500 ألف دولار.
وحصل لشبونة على حكم من لجنة فض المنازعات بالفيفا يُلزم الزمالك بسداد مبلغ 1.5 مليون يورو بعد إضافة غرامة لتأخر سداد، بجانب فائدة تساوي 10% سنويًّا.
وتعرض الزمالك للإيقاف لفترتي قيد، في موسم 2021-2022، بعد الحصول على توقيع حسام أشرف، ناشئ الفريق السابق ولاعب البنك الأهلي الحالي، عقب توقيعه لإحدى الأكاديميات في الكاميرون.