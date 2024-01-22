عمرو أدهم يوضح حقيقة استمرار إيقاف القيد للزمالك

وفي 18 يناير الماضي أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك نجاحه بحل أزمة قيد الفريق الأول بشكل رسمي، بعد تسوية أزمة مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًّا أعلن من خلاله تسوية الأزمة بشكل نهائي، مع نادي سبورتنغ لشبونة، وجميع الأطراف الأخرى.

وكان الزمالك ممنوعًا من جلب أو استقدام أي صفقة، حيث عُوقب من جانب "الفيفا" لعدم سداد قيمة غرامة سبورتنغ لشبونة البرتغالي المستحقة عليه، والتي تصل إلى نحو مليون و500 ألف دولار.

وحصل لشبونة على حكم من لجنة فض المنازعات بالفيفا يُلزم الزمالك بسداد مبلغ 1.5 مليون يورو بعد إضافة غرامة لتأخر سداد، بجانب فائدة تساوي 10% سنويًّا.

وتعرض الزمالك للإيقاف لفترتي قيد، في موسم 2021-2022، بعد الحصول على توقيع حسام أشرف، ناشئ الفريق السابق ولاعب البنك الأهلي الحالي، عقب توقيعه لإحدى الأكاديميات في الكاميرون.