الأهلي المصري يعاقب الشناوي

قرر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، فرض غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إثر رفضه المشاركة في قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة، مساء السبت، في مسابقة الدوري المحلي.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "بيبو فرض غرامة وصلت إلى 200 ألف جنيه، بناءً على طلب من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر".

وأضاف: "كولر غاضب من تصرف محمد الشناوي بعدم رفض المشاركة في قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة، بعدما علم بجلوسه احتياطيًا لمصطفى شوبير".

وأشار المصدر إلى أن كولر وجه حديثًا غاضبًا للشناوي متهما إياه بالتفكير في نفسه فقط وليس الفريق.

وأتم: "خالد بيبو أبلغ الشناوي بالعقوبة التي فرضها عليه بالفعل".