الإقالة تنتظر توخيل حال حدوث هذا الأمر أمام آرسنال

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن خطة مسؤولي بايرن ميونخ هي أن يبقى توخيل على الأقل حتى يوم السبت في الدوري الألماني أمام كولن.

ولكن الأمر يعتمد أيضًا على كيفية أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، فإذا خسر بايرن ميونخ بفارق بسيط، مع تقديم أداء جيد فإنه من المحتمل أن يبقى توخيل بنسبة كبيرة حتى مباراة الإياب في ميونخ.

لكن إذا فشل بايرن ميونخ في مباراة الذهاب أو أظهر مرة أخرى أداءً متراخيًا ودون شغف مثلما حدث أمام بروسيا دورتموند وهايدنهايم فقد تتم إقالة توخيل قبل مباراة الإياب.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن أن توخيل سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

وتولى توخيل تدريب بايرن ميونخ في مارس 2023 خلفا لجولين ناغلزمان لكن الأمور لم تسر كما كان مطلوبا مع توخيل رغم التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي.

وفي 51 مباراة لبايرن ميونخ مع توخيل فاز الفريق 32 مرة وتعادل ست مرات وخسر 13 مرة.