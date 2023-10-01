حديث متوتر بين الرئيسين.. "سبورت" تكشف كواليس قطع العلاقات بين برشلونة وإشبيلية

نادي برشلونة الإسباني أعلن، يوم الجمعة الماضي، قطع العلاقات بشكل رسمي مع نظيره إشبيلية؛ بسبب الهجوم "غير المبرر" من الأخير على خلفية "قضية نيغريرا"، ورفضه حضور طاولة الغداء بين الرؤساء.

وقبل ذلك نادي إشبيلية، أصدر بيانًا بسبب تلك القضية، وقال فيه: "يُظهر إشبيلية سخطه ورفضه التام للممارسات التي قام بها القادة السابقون لنادي برشلونة المتهمون في قضية نيغريرا، وهي الممارسات التي من المفترض أن تشكل جريمة لمحكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، بحسب الأمر المنشور في وسائل الإعلام".

ورد نادي برشلونة ببيان رسمي قال فيه إن "الإجراء الذي اتخذه نادي إشبيلية لكرة القدم غير متناسب تمامًا، نظرًا لأنه من ناحية يذكر افتراض البراءة، ومن ناحية أخرى ينكر ممارسة نادي برشلونة لكرة القدم في الإجراءات القضائية التي تتم معالجتها حاليًا، ونظرًا لهذا الموقف غير المقبول وغير المبرر لنادي إشبيلية، يعتبر نادي برشلونة جميع العلاقات مع مؤسسة إشبيلية مقطوعة، طالما أنها لم تصحح موقفها الحالي".