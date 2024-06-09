الأهلي السعودي يستهدف نجم منتخب إسبانيا

وأشارت إلى أنه يتعين على يورنتي اتخاذ القرار، ولكن إذا وافق، فسيقبل أتلتيكو مدريد بيع لاعب خط الوسط، على الرغم من بقاء عامين في عقده الحالي وعمره 29 عامًا.

وكان يورنتي أحد ناشئي ريال مدريد حتى تصعيده للفريق الأول العام 2015، وقد خرج معارًا لمدة عام واحد أمضاه بقميص ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

وفي صيف 2019، رحل يورنتني عن الريال صوب الجار أتلتيكو مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ويجيد يورنتي اللعب بمختلف الخطوط، إذ اعتمد عليه مدربه دييغو سيميوني في وسط الملعب، وكذلك كجناح ومهاجم.

وتأهل الأهلي لدوري النخبة الآسيوي خلال الموسم المقبل، وتاليًا سيبدأ بتدعيم صفوفه عن طريق ضم كثير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.