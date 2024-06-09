الأهلي السعودي يستهدف نجم منتخب إسبانيا
يستهدف النادي الأهلي السعودي التعاقد مع الدولي الإسباني ماركوس يورنتي، لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان الأهلي سعى لضم اللاعب الموسم الماضي، لكن اللاعب قرر الاستمرار لموسم آخر مع أتلتيكو مدريد
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Todofichajes"، فإن "أتلتيكو مدريد لا يريد خسارة اللاعب، ولكن العرض المقدم من الدوري السعودي قيمته كبيرة، إذ سيقوم النادي الأهلي، الذي وقع مع غابري فيغا في الصيف الماضي قادمًا من سيلتا فيغو، بدفع 25 مليون يورو مقابل انتقال ماركوس يورنتي، علاوة على مضاعفة راتبه الحالي، وعرض عقد لمدة موسمين".
وأشارت إلى أنه يتعين على يورنتي اتخاذ القرار، ولكن إذا وافق، فسيقبل أتلتيكو مدريد بيع لاعب خط الوسط، على الرغم من بقاء عامين في عقده الحالي وعمره 29 عامًا.
وكان يورنتي أحد ناشئي ريال مدريد حتى تصعيده للفريق الأول العام 2015، وقد خرج معارًا لمدة عام واحد أمضاه بقميص ديبورتيفو ألافيس الإسباني.
وفي صيف 2019، رحل يورنتني عن الريال صوب الجار أتلتيكو مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.
ويجيد يورنتي اللعب بمختلف الخطوط، إذ اعتمد عليه مدربه دييغو سيميوني في وسط الملعب، وكذلك كجناح ومهاجم.
وتأهل الأهلي لدوري النخبة الآسيوي خلال الموسم المقبل، وتاليًا سيبدأ بتدعيم صفوفه عن طريق ضم كثير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.