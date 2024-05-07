برشلونة يستقر على صفقتين لإنعاش خط الهجوم
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يسعى بقوة لضم صفقتين قويتين لإنعاش خط الهجوم في الموسم المقبل.
وخرج برشلونة خالي الوفاض بعد أن ودّع السّباق في جميع المسابقات الممكنة هذا الموسم.
وبعد الخسارة أمام جيرونا 2-4، وتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، قال المدرب تشافي هيرنانديز: "نحن بحاجة إلى تغيير الكثير من الأشياء في الموسم المقبل. حان الوقت للتخطيط مع المدير الرياضي ديكو، والرئيس جوان لابورتا، سنرى ما نريد وما يمكننا فعله".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الصفقة الأبرز التي يريد برشلونة ضمها هي التعاقد مع الإسباني نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بلباو، في الصيف المقبل.
وشارك النجم الإسباني في 34 مباراة مع فريقه، منذ بداية الموسم الحالي، بجميع المسابقات، إذ سجل 7 أهداف وصنع 16.
ويملك ويليامز عقدًا مع أتلتيك بلباو حتى يونيو عام 2027.
أما ثاني اللاعبين المستهدفين، هو الإسباني داني أولمو، نجم لايبزيغ الألماني.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة تعوّل على وجود شرط جزائي في عقد داني أولمو مع ناديه الألماني، يسمح له بمغادرة النادي حال دفعه.
وأوضحت أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، دخل في مفاوضات مع وكلاء أولمو قبل شهر، ويحافظ على الاتصالات معهم بشكل مكثف؛ لإقناعهم بإنجاز الصفقة لحساب ناديه.
وعلى المستوى الاقتصادي، يبلغ الشرط الجزائي في عقد نيكو مع بلباو 50 مليون يورو، بينما تصل قيمة فسخ عقد أولمو إلى 60 مليونا.