NBA.. مينيسوتا يهزم ناغتس ويفرض مباراة سابعة للحسم

أحرز أنتوني إدواردز 27 نقطة في فوز فريقه مينيسوتا تيمبرولفز على ضيفه دنفر ناغتس 115-70 في المباراة السادسة بين الفريقين في الدور قبل النهائي للقسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، الليلة الماضية.

وبهذا الفوز يتعادل الفريقان 3-3 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات ويتأجل حسم النتيجة إلى المباراة السابعة والأخيرة والتي ستقام الأحد المقبل في دنفر.

وأضاف جيدن ماكدانيالز 21 نقطة لرصيد مينيسوتا الذي حقق الفوز بعد 3 هزائم متتالية.

وبعد الفوز أشاد إدواردز بزميله ماكدانيالز قائلاً: "هذا الشاب الواقف هنا كان قائدنا الليلة.

"سبق لي القول إن كل لاعب في فريقنا هو قائد وكان هو القائد الليلة."

وقال ماكدانيالز عن صمود فريقه: "الفريق لا يريد أن يستسلم. زملائي وضعوا ثقتهم بي... لقد فرضنا مباراة سابعة فاصلة."

وكان نيكولا يوكيتش لاعب ناجتس أفضل مسجلي فريقه برصيد 22 نقطة كما سيطر على 9 كرات مرتدة، بينما أحرز زميله آرون جوردون 12 نقطة، واستحوذ على 8 كرات.

وأضاف جمال مواري 10 نقاط لرصيد ناغتس أيضًا.

وقال موراي: "قدمنا أداءً سيئًا للغاية... علينا التعويض أمام جمهورنا... لا بديل أمامنا عن الفوز."