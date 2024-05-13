موقف النصر السعودي من عمل "ممر شرفي" لنادي الهلال

الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه قبل 3 جولات على نهاية الموسم الجاري، بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1 مساء السبت.

ويحل الهلال ضيفًا على النصر بملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 يوم الجمعة المقبل، ودار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إقامة ممر شرفي لأبطال الدوري.

ونقلت قناة "الإخبارية" عن مصادر بأن لاعبي النصر لن يقوموا بعمل ممر شرفي لتحية نادي الهلال بطل دوري روشن السعودي، في مباراة الفريقين يوم الجمعة على ملعب الأول بارك.