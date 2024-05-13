موقف النصر السعودي من عمل "ممر شرفي" لنادي الهلال
حسم نادي النصر موقفه من "الممر الشرفي" الذي طالب به الكثيرون لتنفيذه أمام الهلال؛ تحية له بعد تتويجه رسميا بلقب الدوري السعودي للمحترفين.
الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه قبل 3 جولات على نهاية الموسم الجاري، بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1 مساء السبت.
ويحل الهلال ضيفًا على النصر بملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 يوم الجمعة المقبل، ودار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إقامة ممر شرفي لأبطال الدوري.
ونقلت قناة "الإخبارية" عن مصادر بأن لاعبي النصر لن يقوموا بعمل ممر شرفي لتحية نادي الهلال بطل دوري روشن السعودي، في مباراة الفريقين يوم الجمعة على ملعب الأول بارك.
ويحتل الهلال، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة من 31 جولة حيث حقق الأزرق 29 انتصاراً وتعادلين ولم يتلق أي هزيمة.
فيما يحتل النصر، المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 31 جولة، حيث حقق الأصفر 25 انتصاراً وتعادلين مقابل 4 هزائم.