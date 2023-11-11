بعد رونالدو وسانشو.. توتر العلاقة بين تين هاغ وفاران (فيديو)

وبدأ فاران، 30 عامًا، مواجهة كوبنهاغن على مقاعد البدلاء لكن إصابة جوني إيفانز المبكرة اضطرب تين هاغ للاعتماد على المدافع الفرنسي في الدقيقة 15.

وبدا أن فاران غير مبالٍ بحديث تين هاغ معه أثناء تواجده على الخط.

وسبق أن دخل تين هاغ في خلاف مع النجم البرتغالي كريستياو رونالدو انتهى برحيل اللاعب عن النادي، في نوفمبر، قبل أن ينضم لنادي النصر السعودي.

كما توترت العلاقة بين تين هاغ وجادون سانشو حيث استبعد المدرب اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي، في سبتمبر الماضي، واتهمه بعدم الجدية في التدريبات.