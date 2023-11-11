بعد رونالدو وسانشو.. توتر العلاقة بين تين هاغ وفاران (فيديو)
قالت صحيفة "ذا صن" أن المدير الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد قد يكون دخل في علاقة متوترة مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران.
وانتشر مقطع فيديو لتين هاغ وفاران على خط التماس في مباراة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.
ويظهر مقطع الفيديو محاولة تين هاغ الحديث مع فاران لكن الأخير بدا أنه يتجاهل مدربه.
وبدأ فاران، 30 عامًا، مواجهة كوبنهاغن على مقاعد البدلاء لكن إصابة جوني إيفانز المبكرة اضطرب تين هاغ للاعتماد على المدافع الفرنسي في الدقيقة 15.
وبدا أن فاران غير مبالٍ بحديث تين هاغ معه أثناء تواجده على الخط.
وسبق أن دخل تين هاغ في خلاف مع النجم البرتغالي كريستياو رونالدو انتهى برحيل اللاعب عن النادي، في نوفمبر، قبل أن ينضم لنادي النصر السعودي.
كما توترت العلاقة بين تين هاغ وجادون سانشو حيث استبعد المدرب اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي، في سبتمبر الماضي، واتهمه بعدم الجدية في التدريبات.
ورد سانشو بالقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لن أسمح للأشخاص بقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد أديت نفسي في التدريبات بشكل جيد للغاية"، وتردد أن اللاعب يرفض الاعتذار لتين هاغ، رغم أن اللاعب حذّر التغريدة لاحقًا.
وخسر مانشستر يونايتد 3/4 أمام كوبنهاغن وخي الخسارة الثالثة للنادي الإنجليزي في 4 جولات في دوري أبطال أوروبا ليقبع في المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مقابل 4 نقاط لكل من كوبنهاغن وغالطة سراي.
وفي الدوري الإنجليزي يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، علمًا بأن مانشستر يونايتد ودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من دور الـ16 بالخسارة 0/3 أمام نيوكاسل يونايتد.