رسمية أم ودية؟ تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول كأس موسم الرياض
حسم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الجدل حول كون بطولة كأس موسم الرياض رسمية أم ودية.
كان آل الشيخ غرد عبر تويتر :"الكأس بيكون جاهز للبطل يوم الخميس، الحدث الأقوى في موسم الرياض و100 دولة حول العالم تشوف، النصر يدخل بفرصتين الفوز أو التعادل، والهلال بفرصة وحده الفوز ولاغير الفوز، 8 فبراير يوم للتاريخ، ولاتقولون وديه ماعندنا شي ودي كل شي محسوب".
وأوضح آل الشيخ تغريدته؛ إذ قال في تصريحات لقناة إم بي سي أكشن:"المباراة ودية وليست رسمية، لأن المباريات الرسمية تحددها الجهات الرسمية، لكن المباراة مهمة، هي مهمة بالنسبة لنا وللجماهير وهي أول عودة للاعبين الدوليين السعوديين".
وتنطلق مباراة كأس موسم الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وستشهد عودة كريستيانو رونالدو للمباريات مجددا، بعدما غاب عن مباراة إنتر ميامي للإصابة.
وحقق النصر والهلال الفوز على إنتر ميامي، الذي غادر المملكة العربية السعودية لاستكمال جولته الآسيوية، فيما ستحدد مباراة الديربي بطل موسم الرياض هذا العام.
ويكفي النصر التعادل بأي نتيجة لتحقيق اللقب بخلاف الفوز، فيما يحتاج الهلال الفوز لتحقيق اللقب؛ إذ يصب فارق الأهداف لصالح النصر.