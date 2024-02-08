رسمية أم ودية؟ تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول كأس موسم الرياض

وأوضح آل الشيخ تغريدته؛ إذ قال في تصريحات لقناة إم بي سي أكشن:"المباراة ودية وليست رسمية، لأن المباريات الرسمية تحددها الجهات الرسمية، لكن المباراة مهمة، هي مهمة بالنسبة لنا وللجماهير وهي أول عودة للاعبين الدوليين السعوديين".

وتنطلق مباراة كأس موسم الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وستشهد عودة كريستيانو رونالدو للمباريات مجددا، بعدما غاب عن مباراة إنتر ميامي للإصابة.